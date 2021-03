S'il y a bien un événement qui a marqué la 46e cérémonie des César, c'est la mise à nu de Corinne Masiero pour soutenir les intermittents du spectacle. Une intervention qui a été saluée sur la Toile mais pas que... Beaucoup ont également décrié cet acte pour le moins osé où le message était clair et inscrit sur les seins et le dos nus de l'actrice: "" et "(Jean faisant référence à Jean Castex, premier ministre français, ndlr.)"

Dans Touche pas à mon poste, ce lundi soir, Stéphane Tapie, fils de Bernard Tapie, n'a pas maché ses mots. "Je trouve que tout le monde essaye de faire son show. Là, c'est plus la fête du cinéma, c'est la fête du maître de cérémonie", déclare-t-il avant de lancer: " Merde quoi! J'aime le cinéma. J'ai pas envie de voir cet espèce de laideron avec ses tampons."

Ses propos ont attiré les foudres de Cyril Hanouna et des autres chroniqueurs de l'émission. "C'est dégueulasse de dire ça !", Gilles Verdez. Ce à quoi Stéphane Tapie a rétorqué: "Et ça, c'est pas dégueulasse?", en montrant la photo de l'interprète du Capitaine Marleau totalement nue. "Elle prend en otage les téléspectateurs!", ajoute-t-il.

"Je suis contente de l'avoir fait"

Lundi soir, dans un entretien accordé au Parisien, Corinne Masiero est revenue sur sa prestation. "Donner une image forte a plus d'impact qu'une prise de parole géniale. Quand Marina Foïs m'a proposé de remettre un César, on a pensé que je viendrai en peau d'âne. Et j'ai dit que j'allais sans doute changer un peu le texte. Comme pour toute action, il ne faut pas prévenir pour ne pas mettre les gens dans la merde. J'assume donc seule ce qui s'est passé ensuite", dit-elle avant d'ajouter: "Ce n'était pas forcément rigolo mais je suis contente de l'avoir fait. En rentrant chez moi (...), j'ai éteint mon téléphone et je me suis endormie. En le rallumant dimanche, j'ai découvert les milliers de messages et je suis repartie à l'attaque. Oui, c'est difficile d'agir mais j'ai reçu un tsunami de soutiens de plein de gens du spectacle, du cinéma et même de spectateurs, y compris depuis l'étranger."

Corinne Masiero a également dû faire face à de nombreux messages d'haters: "Il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, et là, il y avait aussi des messages sexistes, car on est dans une société patriarcale : on ne doit pas montrer son cul quand on a passé 25 ans et qu'on ne fait pas du 36". Je pensais même avoir plus de réactions du côté des méchants. Je m'en fous. Ce que je retiens, c'est surtout tous ces gens qui me soutiennent", a-t-elle conclu.