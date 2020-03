Vedette de téléréalité, la Liégeoise Stéphanie Clerbois est une habituée des caméras. Ses aventures dans La Villa des cœurs brisés, Les Anges et Secret Story en témoignent… Aujourd’hui, la jeune femme de 31 ans a, à nouveau, accepté de se faire suivre par les caméras mais pour un tout autre concept. Cette fois-ci, c’est son quotidien de maman - mais également celui d’autres femmes qui jonglent entre leur métier d’influenceuse et de maman - qui est mis en lumière dans Mamans et célèbres sur TFX, en France, et Plug RTL, en Belgique. "C’est très différent des autres émissions auxquelles j’ai pu participer. Ici, les caméras entrent vraiment dans notre quotidien, dans notre famille. On se dit qu’on n’a pas le contrôle", explique Stéphanie Clerbois que l’on retrouvera aux côtés de Liam, son fils de 5 ans.