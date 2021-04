Invitée dans l'émission "L'instant De Luxe" sur Non Stop People, l'auteure Stéphanie Fugain n'a pas hésité à être franche d'entrée de jeu, "J'ai envie de lui mettre un coup de boule !" à propos de Fabien Lecoeuvre, l'un des spécialistes de la variété française.

Ce chroniqueur et auteur a déclaré sur les ondes d'Arts Mada que la chanteuse française Hoshi "a un talent incroyable, indiscutable. Mais enfin, vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre, vous ? Elle est effrayante ! Qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes comme Vanessa Paradis, Vartan ou Sheila à vingt ans". Des propos qui ont créé un véritable tollé sur la Toile.

Des propos qui peuvent étonner quand on connait la réputation de Fabien Lecoeuvre, selon le présentateur de "L'instant De Luxe". Une réputation qui va rapidement se désintégrer selon Stéphanie Fugain, "Il va être très vite désapprécié à mon avis, il a beaucoup choqué. Quand on parle, on doit tourner sa langue plusieurs fois dans la bouche".

A la question, que pensez-vous de Fabien Lecoeuvre? L'auteure a fini par déclarer, "Franchement Fabien Lecoeuvre, je ne veux pas vous dire ce que je pense mais ... sale con !"