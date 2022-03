Clap première dans The Voice Belgique, les 4 coaches ont débuté ce premier Live sur un classique de Stevie Wonder, I Wish. Feux d'artifices sur scène. Place ensuite aux talents qui vont devoir être jugé par le public (le gagnant final pourra enregistrer un single avec Universal et recevra 10.000 euros) et les... cinq coaches.

En effet, première dans l'histoire de The Voice, un cinquième fauteuil rouge se rajoute pour les Lives et fêter cette saison anniversaire en invitant un coach d'honneur. A savoir un ancien coach emblématique du télécrochet made in Belgium. Première à fouler la scène des six Lives: Vitaa, coach des saisons 7, 8 et de The Voice Kids. Enceinte de son troisième enfant, la chanteuse a absolument voulu être présente. "Je suis venue en équipe!, sourit d'emblée la comparse de Slimane (Versus) en évoquant son ventre arrondi. " Ca fait trop plaisir d'être ici, ça deux ans et j'ai l'impression que c'était hier. Je me sens à la maison." Après son "gros coup de coeur" pour Maycha de l'équipe de Willem (une claque sur Smells like teen spirit de Nirvana) et avoir interprété son tube A fleur de toi avec Christopher et Mounir, Vitaa a même annoncé que son ancienne talent de l'émission -Camille- avait signé sur son label. "On est même en train d'écrire son album."

Le coach de The Voice France, Marc Lavoine, était aussi "très ému d'être là". Il est venu chanter son tube "Toi mon amour" (paru en 2005 et issu de l’album "L’heure d’été" et qui a fait sensation lors de sa sortie en intégrant le Top 10 en France et en Belgique) avec les talents Rosalie et Adriana ainsi que son nouveau titre, Le train, de l'album Adulte jamais.

Stromae entre dans la danse

Climax de ce premier Live, la prestation cinq étoiles de Daniel Vincke. Avec sa reprise à la sauce Bueana Vista Social Club du titre Santé de Stromae (issu de son tout nouvel album Multitude), le doyen de The Voice Belgique 10 a fait danser tout le banc de coaches et s'est offert une standing ovation du public. Sa cover à tendance cubaine respirait "le Mojito" comme dirait Maureen Louys. Et les coaches sont unanimes. "Il se réapproprie tout avec classe et tellement d'intelligence, dixit Typh Barrow. Avec toi, c'est chaque fois un rendez-vous, on t'attend, on se demande à quel sauce tu vas nous manger et... c'est délicieux!" Et ce n'est pas la Mama de The Voice, Bj Scott, qui dira le contraire. "Je suis in love, il révèle la qualité de ces émissions. Car tu as fait un pari avec toi-même. Je suis dingue de chaque performance. Je suis fan!"

"Madame la coach, quel petit choix vous avez fait"

Malheureusement, la voix de velours de Daniel n'a ni été repêchée par le public (préféré à Zélia) ni par son coach (Typh Barrow) préférant donnant la chance à un talent qui a encore besoin d'évoluer comme Mounir plutôt qu'un artiste déjà confirmé comme Daniel qui avait déjà subjugué tout le plateau lors de sa reprise de Pookie d'Aya Nakamura lors des Blinds ou encore You don't know me de Jax Jones lors des K.O. De quoi chagriner ou révolter les internautes qui voyait en Daniel l'un de leurs coups de coeur. "Déçue de son départ mais bon on entendra encore parlé de lui"; "Dommage, il n'aurait vraiment pas dû partir"; "Pffff, le seul vrai outsider créatif s'en va... Madame la coach, quel petit choix vous avez fait" ou encore "Daniel n'est plus là... Ben, je m'en vais aussi. Bye bye à tutti !"; "Dès les blinds, c'est ce que nous redoutions Daniel, que ton talent et ton professionnalisme te fassent quitter l'aventure. Retenons l'entrain des 5 coachs qui se sont levés avec le sourire, les yeux pétillants et ont une fois de plus dansé! 'Tu as relevé le niveau de cette émission' comme l'a souligné BJ, Bravo! On croise les doigts pour la suite."

Pour suivre l'artiste et son univers unique, surnommé le "Julien Doré" de la saison, c'est par ici.

Résultat des courses de ce premier Live de la saison anniversaire:

Dans l'équipe Black M, ce sont Valentin (repêché par la public) et Anae (repêchée par Black M) qui poursuivent l'aventure. Quant à Saphyra, elle quitte The Voice Belgique.

Dans l'équipe de Christophe Willem, ce sont Rosalie (repêchée par le public) et Maysha (repêchée par son coach) qui poursuivent l'aventure. Quant à Iris, elle quitte le télécrochet.

Dans l'équipe de Typh Barrow, ce sont Zélia (repêchée par le public) et Mounir (repêché par sa coach) qui continuent. Quant à Daniel (Monsieur Stromae du soir), il quitte la saison anniversaire.

Enfin, dans l'équipe de Bj Scott, ce sont Nora (repêchée par le public) et Adriana (repêchée par la Mama) que l'on retrouvera dans quinze jours. Quant à Christopher, le soleil de The Voice Belgique quitte l'aventure.

Rendez-vous mardi prochain sur la Une, avec le retour d'une candidate (d'origine ukrainienne), pour le deuxième Live. Mais aussi Mosimann en coach d'honneur et Dadju en invité.