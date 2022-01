C'est la séquence télé dont tout le monde parle aujourd'hui. Et c'est la matinale de LCI qui révèle l'information sur ses coulisses. Suite au "choc médiatique" provoqué par Stromae hier soir au JT de TF1 et qui agite la Toile depuis (certains ont même cru qu'il annonçait sa candidature à la présidentielle française!), la chaîne a décidé de dévoiler un peu cette mise en scène aussi particulière que sombre et introspective. A savoir cette réponse à la question de la journaliste (au sujet de sa dépression) sous forme de "tube" à l'atmosphère de solitude qu'il a su recréer au coeur d'un JT, en collaboration avec les équipes techniques de TF1.

"On a beaucoup travaillé sur la réalisation"

"Ça remonte à une discussion qu’on a eu il y a maintenant plus d’un mois avec l’équipe de Stromae et lui-même", explique Cyril Auffret, rédacteur en chef des JT de TF1 du week-end. "Et où ils nous ont fait part de cette envie de casser un peu les codes du JT et de venir interpréter un titre." Et d'ajouter. "Il avait écrit cette chanson très forte qu’ils nous ont fait écouter et on a dit que... oui ça pouvait trouver sa place dans une interview. Et ça peut être beau et fort. Après, il fallait trouver la bonne forme et on a beaucoup travaillé sur la réalisation comme vous l'avez vu."

Un grand moment de télévision partagé par de nombreuses personnes, et Anne-Claire Coudray en premier. "Moment qui restera inoubliable pour moi. Et au vu de l'avalanche de messages, je ne suis pas la seule..., a ainsi écrit la journaliste de TF1. Merci Stromae"