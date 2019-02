Studio 100 TV est à la recherche de nouveaux talents pour une nouvelle émission, Super Stars Studio. "Tu as entre 5 et 12 ans ? Tu as toujours rêvé de te glisser dans la peau de Maya l’abeille, Fred&Samson, Rox, Pat le Pirate, Bumba ou l’un des héros de la Garde de nuit ? Le chant est-il ta méga-passion, comme Mega Mindy ? Ou remues-tu les gambettes avec autant de souplesse que le lutin Plop et ses amis ? À moins que tu ne sois un prodige du violon, de la fiesta ou même du beatboxing ! Participe à Super Stars Studio , l’émission qui va révéler les jeunes talents belges de demain." Inscriptions via studio100.com.