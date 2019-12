Studio 100, surnommé le Disney flamand, débarque en spectacle partout en Wallonie

"Et si une souris faisait pipi sur le public ?" plaisante d’emblée le chien Samson - accompagné de son inséparable Fred - au public d’enfants présent dimanche dernier au Cirque royal de Bruxelles.

Guidées par la célèbre animatrice de Studio 100 Nathalie Van Tongelen, nos petites têtes blondes enfilent leurs costumes d’enquêteurs en herbe pour résoudre un étrange mystère au sein du théâtre : tous les cadeaux pour l’anniversaire de Maya l’abeille ont été volés ! Et pendant une heure et demie rythmée par les tubes des héros de Studio 100 (Mega Mindy, Pat le pirate, Bumba, le lutin Plop, etc.), les enfants - excités comme des puces ! - s’amusent à découvrir qui se cache derrière le profil du cambrioleur. "Un voleur est parmi nous Samson", révèle Fred. "Il y a un tracteur plein de minous ? Au secours !" rétorque son fidèle toutou toujours aussi dur de la feuille.

Au-delà d’un show musical calqué sur les héros du Disney flamand, l’humour est aussi de la partie. D’une Mega Mindy qui crie "Magnifiak" à la Cristina Cordula à une Nathalie qui se prend pour une "Blonde, James Blonde" en passant par un hashtag "balance ton Plop" bien senti, Studio 100 est aussi à la page de la culture wallonne.

Parfois méconnue dans le sud du pays (même si la chaîne télé est diffusée depuis trois ans sur Proximus TV), Studio 100 est une société qui existe depuis 22 ans.

Studio 100 part en live, ce 29/12 à Mons, le 1/3 à Liège, le 12/4 à Namur et le 31/10 à Louvain-la-Neuve. Infos et réserv. : studio100.com