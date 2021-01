Où allait-elle s'arrêter ? Voilà la question que tout le monde se posait quand Jennifer a battu le nombre de victoires de Margaux, numéro 1 des maestros (59 victoires et 530.000 euros de gain) dans N'oubliez pas les paroles.

Cinq victoires plus tard, Jennifer a chuté face à Soazig. Alors que la maestro avait totalisé 80 points et sa challenger 40, elle n'a marqué aucun point sur la même chanson (Puisque tu pars de Jean-Jacques Goldman). Dans la foulée, Soazig a réussi à totaliser 56 mots et ainsi chiper le micro d'argent des mains de Jennifer.

"Ce n'est pas grave de perdre. Je suis contente de te donner ma place", lance-t-elle à la nouvelle maestro. "J'aurais préféré rester mais tu le mérites. Je suis hyper contente du parcours que j'ai pu faire et j'ai pu en profiter à fond. C'est assez exceptionnel d'être ici. Il faut le vivre pour le comprendre. L'expérience a, pour moi, autant de valeur que l'argent gagné", raconte-t-elle très émue avant de remercier les musiciens, les choristes, les danseurs, Cruella. Et sans oublier Nagui. "Je vous appréciais déjà beaucoup avant et je n'ai pas été déçue. J'ai vraiment apprécié de passer autant de temps ici à vos côtés."

Jennifer s'en va donc avec la jolie cagnotte de 388.000 euros, la place de 4e meilleure maestro de l'émission et le record de victoires dans le télé-crochet (64).