C’était fatigant mais très chouette car j’adore le foot", nous confie l’humoriste reconverti en chauffeur de salle durant l’Euro sur la RTBF. Il officia tous les jours de 16 h à minuit ! L’équipe est très sympa, on est une grande famille." Et Sum, ancien chroniqueur de la Tribune (en comique supporter carolo) sait de quoi il parle. "Je connais Benjamin Deceuninck, Stephan Streker et Christine Schreder. Je venais donc de manière moins stressée." L’équipe lui a d’ailleurs fait un honneur, celui d’être l’invité VIP de La buvette - Kody, Adrien Devyver et Martin Charlier l’ont aussi été - le jour de la finale entre l’Italie et l’Angleterre.

"Je voyais la France et les Diables aller très loin. Mais maintenant, quand je vois le jeu de l’Italie depuis le début de la compétition, ils méritent d’aller au bout, même si les Anglais ont un beau noyau et jouent chez eux", analyse celui qui a joué gardien de but jusqu’à ses 27 ans à Trazegnies (en P3).