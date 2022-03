Grosse surprise, ce mardi, dans Koh-Lanta : Le Totem Maudit. Alors que l’émission vient de revenir à l’antenne, les aventuriers sont déjà confrontés à une recomposition des équipes. Chez les Rouges, Samira et les autres ex-Bleus, en minorité, sont sur la sellette. Après avoir dit sa façon de penser au Conseil, la handballeuse professionnelle devenue coach sportif se fait éliminer à son plus grand étonnement. “Sur le moment, j’ai eu un sentiment d’injustice, de colère et de tristesse”, explique l’aventurière mais qui tempère toutefois : “Koh-Lanta, ça reste un jeu.”