Qu’on aime ou qu’on n’aime pas, Stéphane Pauwels a toujours été le champion des audiences. Des terrains de foot (communicateur et marketeur de l’Excelsior Mouscron, du Losc, La Louvière, le FC Metz, l’AS Monaco ou encore Valenciennes) au petit écran, le Mouscronnois a fait de son franc-parler sa réussite professionnelle et médiatique.

Car suite à son œil affûté et sa légitimité dans le ballon rond, l’ancien DJ et maître nageur intègre très vite la bande de chroniqueurs de Studio 1 La Tribune. La RTBF poursuit son aventure footballistique en radio sur VivaCité dans Complètement foot.

Jusqu’au jour où il quitte, sur un énième clash, le service public pour RTL Belgium. La chaîne privée mise alors rapidement sur ce feu follet, notamment pour les Diables Rouges et la Ligue des champions. RTL-TVI parie également sur l’animateur populaire pour redynamiser ses grilles radio et télé. On voit alors débarquer Les Orages de la vie. Si beaucoup pensaient qu’il y ferait un passage éclair, le présentateur de 50 ans attire vite plus 600 000 téléspectateurs pour chaque numéro.

S’ensuivent des émissions avec presque autant d’audimat. Que ce soit Merci pour ce moment (devenue Confidence pour confidence sur Bel RTL), Police de la route ou encore Steph fait le job. Résultat ? Le mercato télé le propulse aussi chroniqueur foot en France. De l’After Foot sur RMC au site MyTéléfoot de TF1 en passant par 100 % Foot de W9 ou encore dans L’Équipe du soir de la chaîne L’Équipe.

Avant ce coup de tonnerre pour l’animateur des O rages de la vie qui, suite à son affaire judiciaire, disparaît du tube cathodique aussi vite que la foudre.