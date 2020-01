La nouvelle saison qui se profile à l’horizon va rappeler de bons souvenirs aux fans de l’émission.

TF1 aime l’effet de surprise. Juste avant Noël et pour le plus grand bonheur des fans, Denis Brogniart annonçait le retour d’une nouvelle saison de Koh-Lanta. Et le 2 janvier, la première chaîne française diffusait sur Twitter une sorte de rétrospective des rendez-vous marquants de 2019. Cette courte vidéo mettait en avant des émissions comme The Voice, Danse avec les stars, La Chanson secrète, Miss France, les Coupes du monde féminine de football et masculine de rugby ou encore Mask Singer , dont les audiences ont été impressionnantes.

Après une minute et quarante secondes de souvenirs, TF1 a profité de la dizaine de secondes restantes pour mettre l’eau à la bouche de ses téléspectateurs avec ce qui les attend cette année-ci. Et là, surprise, sont apparues les premières images de la cuvée 2020 de Koh-Lanta baptisée "L’île des héros", dont le casting doit aussi rappeler des souvenirs. Les adeptes du rendez-vous de la survie ont tout de suite reconnu des visages connus, ceux de Sara, Jessica, Claude, Moussa et Teheiura, tous d’anciens candidats ayant marqué l’histoire du programme. Le dernier cité rempile pour la quatrième fois puisqu’il s’était déjà illustré lors des saisons 2011, 2012 et 2014. Comme Claude et Moussa, Sara en est à sa troisième participation.

Répartis en deux équipes, les autres aventuriers choisiront un de ces anciens lors des cinq premières épreuves auxquelles ils participeront afin qu’ils les aident lors des activités de confort et d’immunité mais ils ne pourront pas être évincés lors des conseils. Les cinq vieux de la vieille ne vivront d’ailleurs pas au quotidien avec les équipes, qu’ils ne rejoindront que lors des affrontements. Ils seront cantonnés sur une autre île déserte.