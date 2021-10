Et oui, surprise aux 12 coups de midi, ce midi! C'est déjà fini pour le nouveau maître de midi sur TF1 Après 16 participations et 94 596 euros de gains, le jeune homme de 20 ans s'est en effet incliné durant le duel des 12 coups de midi. L'étudiant en médecine a buté, suite à deux erreurs, coup sur coup, lors de la deuxième manche. Il a alors décidé d'affronter Tony, surnommé Toto le cuistot en raison de sa profession de cuisinier. Interrogé sur le chef de l'Etat qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier tour d'une élection présidentielle entre Georges Pompidou, Charles de Gaulle, Louis-Napoléon Bonaparte et François Mitterrand, le challenger de Loris a cité Mitterand et... bingo. Une réponse qui élimine celui qui avait éliminé le champion Bruno, lequel ne comptait pas battre son prédécesseur aux 252 participations. "Moi, j’ai mes études à suivre. Pas sûr que je sèche les cours pour l’émission", avait-il confié dans les colonnes du Parisien.

"Je n'avais peut-être pas la fraicheur mentale pour tenir longtemps"

"Ça sera gravé à vie, glisse-t-il à Jean-Luc Reichmann. Bien sûr, il y a les gains mais même l'expérience et toute l'équipe du plateau. Ils ont été super sympas". Entre études et rêve de voyage en Californie, sa cagnotte va lui permettre de poursuivre ses rêves personnels et professionnels. "J'étais triste, bien sûr, confesse-t-il à Télé-Loisirs. Mais il y a quand même un rythme à prendre, les journées sont bien chargées. Je n'avais peut-être pas la fraicheur mentale pour tenir longtemps. Mais je ne suis pas abattu, je veux rester positif: je me dis que ce que j'ai fait est déjà énorme!"