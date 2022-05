Surprise ! À l’issue de cette nouvelle semaine de compétition, aucun candidat n’a dû abandonner le navire Top Chef. En effet, depuis la saison 10, les quarts de finale ont lieu sur deux semaines durant lesquelles trois des quatre candidats toujours en lice doivent décrocher deux pass qui leur donnent accès à la suite de la compétition. Les noms des demi-finalistes ne seront donc pas connus avant la diffusion de l’épisode de ce lundi 6 juin.

Mais que les téléspectateurs belges se rassurent, Arnaud a déjà réussi à se qualifier. Le Liégeois s’est distingué dès la première épreuve de la soirée lors de laquelle deux pass étaient mis en jeu. Pour l’occasion, le chef argentin Mauro Colagreco avait mis les candidats au défi de réaliser deux assiettes distinctes : une entrée à base de fleurs et un dessert à base de feuilles. Très admiratif du chef trois étoiles, qui avait assisté à sa victoire dans Objectif Top Chef, Pascal, le poulain de Philippe Etchebest, avait mis les bouchées doubles pour tenter de le convaincre.

Malheureusement pour le candidat de l’équipe bleue, c’est Arnaud qui a remporté l’épreuve grâce à sa fleur de courgette farcie à la crème de parmesan. Visiblement très en forme, Arnaud, qui a pu assister à la dégustation à l’aveugle, depuis les coulisses, en présence de son chef, Glenn Viel ainsi que de ses proches, a bien failli l’emporter aussi sur le dessert. Son soufflé glacé à la chartreuse, accompagné d’un granité de roquette et crème anglaise à la fleur de tabac a particulièrement séduit Mauro Colagreco. "C’est un dessert avec de la personnalité", a-t-il déclaré, soulignant toute la gourmandise, l’originalité et l’équilibre de la préparation. Même s’il ne tarissait pas d’éloges au sujet du candidat, Mauro Colagreco a finalement offert le deuxième pass à Louise qui avait réalisé un granité au shizo accompagné d’une glace à l’eucalyptus et d’un sponge cake à la pistache.

Stéphanie Le Quellec, qui avait remporté la deuxième saison de Top Chef, jugeait, quant à elle, la deuxième épreuve de la soirée. La cheffe deux étoiles avait demandé aux candidats de réaliser une assiette au visuel sobre qui renfermait une surprise à découvrir à la découpe. Cette fois, il n’y avait qu’un seul pass à décrocher et, une fois de plus, cela s’est joué au coude à coude entre Louise et Arnaud. La Franco-Portugaise avait opté pour un plat à base de morue mais a dû s’incliner face au Belge qui avait réalisé un Saint-Honoré à base de chantilly à la burrata qui renfermait une focaccia aux tomates confites, basilic et oignons caramélisés. Arnaud a donc obtenu un deuxième pass et se qualifie pour la suite de la compétition. Si elle veut être demi-finaliste, Louise devra décrocher un deuxième pass la semaine prochaine face à Pascal et Sébastien qui de leur côté n’en ont encore aucun et devront tenter de séduire les inspecteurs du guide Michelin.