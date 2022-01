Cela fait des années que Dorothée a quitté les radars médiatiques pour vivre dans l'ombre. La star de TF1 dans les années 80 et 90 avec son célèbre Club Dorothée est pourtant bel et bien de retour à 68 ans. Frédérique Hoschedé de son vrai nom avait fait les beaux jours de la chaîne privée avec ses dessins animés et séries. Sans oublier son équipe de Musclés composée de Jacky, Ariane, Corbier et Patrick Simpson-Jones. Un programme devenu culte, tout comme sa présentatrice qui, pour rappel, était également chanteuse (Maman, Allo, allo Monsieur l'ordinateur, Hou la menteuse ou encore Tremblement de terre).

"Je travaille à son retour", dixit son producteur

Et c'est justement dans ce cadre que Dorothée va faire son grand retour télévisuel. Après quelques brefs retour sur des plateaux télé comme dans Touche pas à mon poste en 2016 ou encore dans Danse avec les stars pour soutenir Elsa Esnoult (la nouvelle Hélène d'Hélène et la garçons), son producteur Jean-Luc Azoulay avait révélé dans Télé 2 semaines qu'un véritable come-back était envisagé. "Je travaille à son retour", disait-il. "C'est ce que ce monsieur dit..., avait-elle alors révélé au Parisien, déçue de la suite. J'ai été envahie de coups de téléphone, mais je n'ai rien vu venir. Il avait dit ça comme ça. Parfois, fignoler ne serait pas une mauvaise chose..."

Suite à cela, les téléspectateurs nostalgiques ne s'attendaient plus à rien... jusqu'à aujourd'hui. Dorothée en personne ayant annoncé elle-même la grande nouvelle sur Twitter. Ce samedi 22 janvier (dès 21h10), elle participera en effet à La Chanson secrète, animée par Nikos Aliagas. "Ce n'est pas stressant du tout ! C'est hyper stressant !", déclare-t-elle dans la bande-annonce dévoilée sur Twitter. Avant de retrouver également Jacky et compagnie? Réponse ce samedi soir sur TF1 où on retrouvera également Anne-Claire Coudray (présentatrice du JT de TF1, notamment lors du buzz de Stromae), Laure Manaudou et Jérémy Frérot, Christophe Beaugrand mais aussi Stéphane Plaza (qui vient de se faire cambrioler), Nabilla et... notre compatriote et star de la chanson, Angèle. Que du beau monde et de surprises en perspective.