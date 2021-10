Selon nos informations, elle quittera son poste d’ici à la fin de l’année, étant trop accaparée par son métier d’influenceuse et youtubeuse qui lui prend trop de temps. Jill restera néanmoins animatrice au sein de RTL-TVi (Miss Belgique, Au cœur de l’étrange, RTLPLay, etc.) et sa remplaçante a même déjà été trouvée. D’après nos informations, elle se prénomme Fiona. Elle est issue du casting que RTL avait lancé il y a peu.