Voilà une nouvelle qui a pris tout le monde de court. Julie Vignali vient d'annoncer qu'elle quittait M6, donc aussi l'émission. "", a-t-elle déclaré à Puremedias.

Parmi ceux-ci figurent un long métrage, Beau Parleur, sur lequel elle planche avec son compagnon, Kad Merad, mais aussi un documentaire. "J'aimerais beaucoup faire un documentaire sur le harcèlement scolaire qui est un sujet qui me tient particulièrement à coeur. Je ne suis pas du genre à courir plusieurs lièvres à la fois et j'ai vraiment envie de me consacrer pleinement à ces nouveaux projets."