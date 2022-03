"Pour des raisons personnelles, le candidat Kaan quitte la saison anniversaire de The Voice Belgique", annonce la RTBF dans un communiqué et en pleine diffusion de la troisième soirée des K.O., dernière étape avant les Lives

"Kaan a décidé de quitter l’émission pour des motifs personnels", annonce la RTBF par communiqué alors que la dernière soirée des K.O. est en train d'être diffusée ce soir sur la Une. "Kaan tient à remercier les coachs et le public pour le soutien immense dont il a bénéficié." Et le service public de poursuivre au sujet du rappeur bruxellois de 19 ans qui avait fait fureur lors de son blind. "Au long de son parcours, le candidat a pu démontrer son talent et partager des moments d’émotion avec le public. Le candidat quitte l’aventure après l’émission diffusée ce mardi à 20h."

Et le communiqué de conclure. "La production et la RTBF ne feront aucun commentaire sur cette décision."

"Je le voyais gagner cette saison"

Sur les réseaux sociaux, les internautes s'attristent de ce départ inopiné. "J'aurais adoré le voir en live. Très belle voix en tout cas ! Dommage"; "Il manquait un rappeur en Belgique... si tu vois ce message j'espère que tu vas continuer, tu as un réel talent"; "Un candidat intéressant qui s’en va… dommage" ou encore "C’est bien dommage, je le voyais bien gagner cette saison. J’espère qu’il pourra continuer une carrière musicale car je trouve qu’il a du talent…"