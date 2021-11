"Sur le coup, ce n’est pas qu’on avait de la pression", nous confie Sylvaine, 55 ans de Binche, au sujet de leur décision d’accepter le défi de réaliser un film pornographique. "Mais bon, on était partis sur Bordeaux avec l’équipe de RTL et la mise en scène avec ce beau cadre de l’hôtel dans lequel on était - car on nous a fait poireauter jusqu’à la dernière seconde (sourire) -, refuser le challenge était compliqué…"

Et son compagnon Patrice de poursuivre sur cette escapade chez le producteur des films Dorcel et dont le dernier épisode d’Osez, présenté par Jill Vandermeulen, sera diffusé à partir de ce mardi sur RTLPlay. "À partir du moment où l’on s’est rendu compte que l’on n’était pas acteurs mais plutôt superviseurs et réalisateurs, la pression s’est un peu relâchée par rapport à cela. Il est vrai que si on devait s’impliquer dans le rôle d’acteur, en termes de jugement, on aurait dit non. Mais on avait quand même eu des garanties au niveau de la production. Il s’agissait d’un docu-réalité, avec le thème de la sexualité. Ce qui nous intéressait, surtout en tant que parents, est que l’on pouvait aussi faire passer un message de tolérance. L’occasion de passer ce message aux générations futures et en commençant par nos enfants."

Et après avoir réalisé ce film, oseriez-vous passer l’étape de devenir acteurs de film porno ?

(...)