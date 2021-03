Après un voyage de noce en Martinique, Ludwig et Emilie étaient de retour en Belgique.

Ils se retrouvaient chez Ludwig pour un repas en amoureux. Mais à l'issue de celui-ci quelques tensions sont apparues. En cause, le caractère maniaque du jeune homme.

Ce dernier a passé quelques minutes dans la cuisine afin de nettoyer le plan de travail et même les taques de cuisson qu'ils n'ont pas été utilisées dans la confection du repas.

“Tu abuses, on n’a même pas utilisé ça. Tu passes ta vie à nettoyer. Tu perds du temps, tu pourrais faire autre chose que récurer”, lui assène Emilie.

Ces remarques ont fait remonter de mauvais souvenirs chez Ludwig. "Elle marque son étonnement, un étonnement qui dure un peu dans le temps. Donc moi à mon niveau, ça me renvoie à des éléments du passé et donc j’ai une petite boule désagréable à l’intérieur. Elle me renvoie à une personne du passé qui était assez destructrice et manipulatrice, bref des sentiments aux antipodes de ceux qu’Emilie m’a fait découvrir depuis le début de notre relation".

Pour savoir si le couple est passé au travers de ces querelles, il faudra attendre la diffusion du prochain épisode.