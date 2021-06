Il faut toujours se méfier des questions de l'émission de France Télévisions "Les Z'Amours". Dans celle diffusée samedi, Christelle est par exemple tombée dans le panneau quand le présentateur de l'émission lui a posé la question suivante: "Actuellement, votre chéri pourrait qualifier vos nuits d’amour de 'plutôt sages', 'sauvages' ou de 'troisième âge' ?", demande-t-il. Ce à quoi la petite amie de Victor a répondu "troisième âge", sans imaginer qu'elle allait entraîner une telle réaction de son chéri.

Car quand Bruno Guillon a confronté Victor à la réponse de Christelle quelques minutes plus tard, alors qu'il venait de répondre "sauvages" sans l'ombre d'un doute, il est tombé des nues. "T'es sérieuse ?", lui demande-t-il, vexé. "Je rigole", répond-elle alors. Mais le mal était fait et la tension était palpable entre les deux "tourtereaux"... "Non là on ne rigole pas", rétorque Victor, avec une tête jusque par terre.

On imagine que les explications ont dû être chaudes après l'émission...