Tamara Payne, alias Stacy Star sur les réseaux, est la nouvelle comédienne du Grand Cactus.

"J’ai participé à trois tournages du Grand Cactus jusqu’ici, nous confie Tamara Payne, connue en Wallonie pour son personnage de Stacy Star, cette Carolo "baraki", maquillée avec trois kilos de peinture et qui enchaîne les clichés dans des capsules humoristiques sur le Web. "C’est chouette car l’ambiance y est très détendue. J e m’attendais à quelque chose de beaucoup plus sérieux en débarquant dans une grosse production de la RTBF. Mais que ce soient les techniciens, les comédiens ou les chroniqueurs, on est super bien entourés."