Véritable globe-trotteur, Tanguy Dumortier a été contraint de stopper ses activités pour le Jardin Extraordinaire à cause du confinement. "Ça me permet de rester un peu plus longtemps à la maison et ça me fait du bien", lance le journaliste de la RTBF qui prend ainsi le temps de s’occuper de son jardin et lire des bandes dessinées à ses enfants.

Dans cette situation exceptionnelle, Tanguy Dumortier a toutefois trouvé une solution pour faire vivre l’émission de découvertes sur La Une. "J’ai demandé aux téléspectateurs de m’envoyer leur jardin extraordinaire en vidéo", explique celui qui n’hésite pas à donner des petits "trucs" aux téléspectateurs pour que les vidéos soient bien réalisées.

(...)