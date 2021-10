"Je ne l’ai malheureusement jamais rencontrée mais, étant petit, je la suivais à la télévision", déclare-t-il. "Pour moi, c’était une référence. Pour la RTBF, c’était une figure historique, un patrimoine. Quand on regarde dans le rétroviseur, on voit que ce n’était pas simplement la présentatrice du Jardin Extraordinaire, c’était aussi son âme. Arlette défendait ses idées pour l’évolution de l’émission. Très vite, elle a été contre le fait de mettre des animaux sur le plateau."

Aujourd’hui, la patte d’Arlette Vincent est toujours bien visible dans le magazine. "Quand on voit l’histoire du Jardin extraordinaire, c’est assez clair qu’on perpétue le même esprit et la même idée de partager des connaissances sur la nature . Le but de l’émission reste le même depuis toutes ces années. Même si elle a voyagé à travers les époques avec des moyens différents."

Pour rendre hommage à celle qui a fait naître le Jardin extraordinaire, le documentaire sur les 50 ans du magazine a été diffusé ce jeudi soir.