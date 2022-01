En mars prochain, Tatiana Silva fêtera déjà ses cinq ans au sein de TF1, un groupe dans lequel elle a réussi à gravir les échelons au fur et à mesure des années. Arrivée pour faire la pluie et le beau temps à la place de Catherine Laborde, en place depuis presque 30 ans, la Belge fait aujourd’hui partie des visages phares de la première chaîne française, jonglant entre bulletins météo et la présentation des Docs du week-end.

Ces années au sein de TF1 ont permis à notre compatriote de rentrer dans le cœur des Français mais également de ses collègues. Certains ont trouvé en elle une amie précieuse, c’est notamment le cas de Nikos Aliagas, célèbre animateur de la chaîne qui considère Tatiana Silva comme “son amie de confiance”.

Leur complicité est telle que ce dernier l’a d’ailleurs choisie pour être la voix-off de Nikos en vrai, un documentaire retraçant ses 20 ans de carrière au sein de TF1. Dans l’émission, diffusée le 9 février prochain sur TMC, Nikos Aliagas se livrera pour la première sur son histoire, de l’arrivée de ses parents immigrés grecs en France à sa passion pour la photographie en passant par son enfance, ses débuts à la télévision, ses succès de la Star Academy à The Voice, la plus belle voix, les doutes qui l’ont parfois traversé, les choix qu’il a dû faire mais également son rapport viscéral à la terre de ses ancêtres, communique TF1.

Des personnalités prendront également la parole pour raconter leur Nikos. Parmi eux, on retrouve Jenifer, première gagnante de la Star Academy, Marc Lavoine, Stéphane Bern, Thomas Sotto, Christine Bravo, Jean-Paul Rouve ou encore Arthur.