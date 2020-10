Tatiana Silva se glisse dans les couloirs de l’hôpital Ambroise Paré de Mons.

Depuis toujours, Tatiana Silva s’intéresse à l’univers médical et à la santé. La série de reportages en quatre épisodes Toubibs, au cœur de l’hôpital Ambroise Paré, diffusée à partir de ce vendredi sur RTL-TVI, arrive à point nommé. Grâce à elle, la journaliste nous ouvrira les portes de l’hôpital montois et de ses nombreuses histoires "à la fois drôles et touchantes", déclare-t-elle.

Il ressort du premier épisode que beaucoup de gens négligent leur état de santé et redoutent souvent de se rendre à l’hôpital pour éviter d’avoir une mauvaise nouvelle…