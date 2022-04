Cette une rumeur qui a fait grand bruit ces dernières semaines. Alors qu’elle fait la pluie et le beau temps depuis 2017 sur TF1 et qu’elle présente 90’Enquêtes sur TMC, Tatiana Silva aurait été choisie pour remplacer Karine Ferri dans la suite de The Voice, la plus belle voix sur la première chaîne. Une information révélée par le magazine Voici.

Contactée par nos soins, TF1 a toutefois démenti l’information communiquée par le média français. De son côté, Tatiana Silva a également réagi dans les colonnes de Télé Star. “J’aimerais connaître la source de cette information… Ce n’est qu’une fausse rumeur ! Je pense que Karine sera au rendez-vous. Je souhaite qu’elle y soit”, a déclaré la Belge qui, on le rappelle, présente également, Les Docs du week-end en alternance avec Karine Ferri sur TF1.

Depuis son arrivée sur la chaîne française, Tatiana Silva n’est pas en reste en ce qui concerne les nouvelles expériences. Peu de temps après son arrivée à la météo de TF1, notre compatriote avait déjà rejoint le casting de Danse avec les stars, émission de laquelle elle s’est hissée en troisième position du classement final. Co-animatrice du Merveilleux village de Noël aux côtés de Valérie Damidot et Laurent Mariotte, la présentatrice a également fait ses premiers pas sur le petit écran grâce à la première chaîne. C’était dans Joséphine, ange gardien en 2020.