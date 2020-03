Tatiana Silva débarque sur RTL-TVI avec le magazine

Entre deux projets sur TF1, Tatiana Silva prendra le Thalys pour se rendre en Belgique. L’ancienne Miss Météo de la RTBF, qui s’épanouit depuis 2018 sur la première chaîne française en tant que journaliste météo et présentatrice des magazines 90’ Enquêtes et Les Docs du Week-end, a été choisie pour faire rayonner le nouveau rendez-vous de société du mercredi soir RTL-TVI : Exclusif. Une corde en plus ajoutée à l’arc de notre compatriote avide de nouveaux projets télévisuels et qui voulait "une nouvelle attache en Belgique".

Parlez-nous un peu de ce nouveau magazine de société…

(...)