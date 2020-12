Mardi, c'est sa collègue Dominique Lagrou-Sempere qui a dévoilé aux téléspectateurs un cliché pour le moins inattendu, celui de Jean-Pierre Pernaut en mode Punk ! "Regardez Jean-Pierre, j'ai retrouvé ça...", a-t-elle lancé en plein direct en affichant sur le grand écran une vieille photo du journaliste de 70 ans comme on ne l'a jamais vu : crête, bandana, t-shirt de Johnny Hallyday, jeans, faux tatouage,... Tout était réuni pour découvrir Jean-Pierre Pernaut d'une bien autre manière qu'à l'accoutumée. "Oh non ! Mais ça c'était une vielle photo, j'étais fan de Johnny et des soirées musique d'autrefois" reconnaissait le mari de Nathalie Marquay qui avait du mal à se ravoir à l'antenne. © TF1 Sa chanson préférée dévoilée Pour montrer à quel point "l'idole des jeunes" le passionne depuis plusieurs décennies maintenant, Jean-Pierre Pernaut y est allé de sa petite confidence en dévoilant sa chanson fétiche qui n'est autre que "Que je t'aime" qui a ensuite été diffusée sur le plateau. "Ça va bien avec la photo", a alors fait remarquer Jean-Pierre Pernaut pendant que Dominique Lagrou-Sempere lui avouait une nouvelle fois toute sa reconnaissance : "On t'aime, ça c'est sûr".

Cette semaine, le JT du 13h de TF1 est placé sous le signe de l'hommage puisque son présentateur fétiche, Jean-Pierre Pernaut, va quitter les commandes de celui-ci à la fin de la semaine. L'occasion pour ses collègues et ses proches de lui rendre un hommage en direct et surtout d'en dévoiler un peu plus sur sa personnalité dans la vie privée.