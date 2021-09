Ancien danseur d'afro, l'interprète de N'y pense plus se frottera dès ce vendredi soir à un autre style de danse.

Deuxième tour de piste pour Danse avec les stars. Ce vendredi soir, la seconde partie des candidats de cette saison feront leurs preuves devant le jury de l'émission de TF1. Parmi eux, Tayc, chanteur connu pour les titres Le temps ou encore N'y pense plus. Débutant en danse classique et contemporaine, le jeune homme compte sur ses bases en danse afro, qu'il a pratiquée pendant de nombreuses années, pour l'aider sur le parquet. "J'ai encore tout ça en moi mais il y a des choses que mon corps, habitué à l'afro, ne sait pas faire", nous dit-il. "Je suis habitué à une danse très lâchée, peu contrôlée et qui demande beaucoup de souplesse. Là, je retrouve quelque chose de rigide et droit. C'est un peu comme essayer d'écrire sur une feuille où des choses sont déjà écrites. Il faut donc que j'essaye d'enlever cette attitude afro."

Pour Tayc, participer à Danse avec les stars est donc plus que jamais un véritable défi qu'il prend à bras le corps. Et, il sait pourquoi il le fait. "J'avais peur de m'engager au début parce que c'est toujours difficile de se confronter aux avis et aux notes. Mais, en réfléchissant bien, on se dit qu'il y a beaucoup de choses à saisir sur le plan professionnel et également sur plan personnel en participant à cette émission", dit-il. "Je vais être regardé par des millions de gens qui ont un coeur et un cerveau. Ils vont peut-être tomber amoureux du personnage que je suis, adhérer à ma manière d'être et s'abonner à moi sur les réseaux sociaux. Ca fait du bien d'aller chercher de la lumière et de l'apporter à mes confrères qui sont dans le même secteur d'activité ou qui font la même musique."

Une partenaire qui lui ressemble Il faudra attendre ce vendredi soir pour