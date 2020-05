L'aventurier emblématique de Koh-Lanta a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux.

Carnet rose pour Teheiura ! Le célèbre aventurier de Koh-Lanta originaire de Polynésie française vient d'être papa pour la quatrième fois. C'est via une photo postée sur les réseaux sociaux que ce dernier a annoncé la naissance de son premier fils. "ia ora na les Amis, Vaitoanui (source du grand guerrier) est arrivé hier soir, un taureau comme son papa 😉💪🏼 Du baume au cœur en ces temps difficile❤️ La petite famille Teahui vous remercie infiniment pour tous vos messages de félicitations 🙏 Vaitoanui et sa maman vont très bien 😊 Ses grandes sœurs sont impatientes d'embrasser leur petit frère 😘 Et bien évidemment, je suis le plus heureux des papas, un 2eme mec a la maison 😁💪🏼 Passez une bonne semaine les Amis, je vous embrasse (sic)", écrit celui qui est déjà papa de trois filles.

Très actif sur les réseaux sociaux, Denis Brogniart n'a pas tardé à le féliciter sur Instagram: "Félicitations Teheiura! Les papas de 4 enfants surtout avec 3 filles et un garçon sont les meilleurs! Et je sais de quoi je parle! 😉Embrasse Celine de ma part!", commente l'animateur de Koh-Lanta. Claude et Alban font également partie de ceux qui ont félicité Teheiura.