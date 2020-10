Télévie 2021: Une date déjà annoncée Télévision Aurélie Parisi Le grande soirée de clôture n'aura pas lieu au printemps comme à l'accoutumée. © BELGA

Alors que l'édition 2019 ne s'est clôturée qu'il y a quelques semaines, RTL-TVI a déjà fixé la date de la prochaine grande soirée du Télévie. Celle-ci se déroulera le 18 septembre prochain, annonce, dans un communiqué, la chaîne qui déroge, de la sorte, à son habitude d'organiser l'événement au printemps. Au vu de la situation de crise, RTL Belgium préfère prendre les devants en reportant le Télévie de plusieurs mois. " Vu les évolutions de la pandémie et ses effets collatéraux sur les événements dont les bénéfices sont destinés au Télévie, cette date constitue la meilleure option pour laisser le temps aux 450 comités de bénévoles d’organiser leurs événements dans les meilleures conditions possibles", explique Philippe Jaumain, Coordinateur Général du Télévie. " Pour la deuxième année consécutive, le Télévie aura donc lieu mi-septembre, précédant de quelques semaines Cap 48 avec qui la cohabitation s’est très bien déroulée cette année et avec qui nous entretenons des contacts étroits pour nous soutenir mutuellement.

L’expérience de cette année montre que la générosité des Belges pour le soutien à la recherche contre le cancer et pour les personnes en situation de handicap n’a pas souffert de cette proximité de date. Notre souhait est cependant de revenir le plus vite possible au printemps, période historique du Télévie, qui constitue le meilleur choix pour nous."