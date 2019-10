C’est une tradition et elle sera bien évidemment une nouvelle fois respectée cette année : le rallye des stars du Télévie se déroulera ce dimanche 20 octobre. Il vous donne la possibilité de participer à l’événement en compagnie de vedettes du petit écran ou de showbiz. Les places à bord des voitures sont en effet mises aux enchères au profit du Télévie.

Il y a du beau monde qui sera présent. Aux côtés des parrains de cette édition 2019 que sont Francis Cabrel et sa fille Aurélie, figureront Julie Taton, Thomas de Bergeyck, Michael Miraglia, Thibaut Roland et Anne Ruwet, Philippe Geluck, Claude Barzotti, les comédiens Charlie Dupont et Olivier Leborgne mais aussi des sportifs comme la famille Borlée, Didier Malherbe ou Freddy Loix et bien d’autres.

Kid Noize, alias l’homme à la tête de singe, sera également de la partie. Entre ses 36 000 activités liées à sa carrière musicale et désormais aussi dans la BD, il a trouvé le temps de se libérer pour la bonne cause, celle de la lutte contre le cancer. Et ce sont les mains pleines de cadeaux qu’il participe à ce 12e Stars Rallye Télévie. Il offrira 25 albums dédicacés et hors-série de sa bande dessinée parue aux éditions Dupuis. Il fera un DJset dans la voiture Redbull pendant l’épreuve et il sera aussi au volant d’une luxueuse Maserati Levante 4x4. Si vous souhaitez être son copilote ce dimanche ou figurer parmi les invités à bord du SUV qu’il pilotera, il attend vos enchères sur le site www.netmagic.be. C’est pour la bonne cause puisque 100 % des montants seront reversés au Télévie.

L’an dernier, le rallye des stars du Télévise a permis de rapporter 118 000 euros pour lutter contre le cancer. Les organisateurs espèrent évidemment faire mieux cette année. À la tête de l’événement depuis l’an dernier, Jean-Pol Prion s’est fixé comme objectif la barre des 120 000 euros. Comme le veut l’expression consacrée : c’est à vous de jouer.

Infos et enchères : www.netmagic.be