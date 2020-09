Malgré la crise sanitaire, la grande soirée du Télévie, grande action de mobilisation qui vise à faire avancer la recherche contre le cancer, aura bien lieu cette année mais avec quelques mois de retard. Cette 32e édition se tiendra le 19 septembre prochain et sera diffusée sur RTL-TVI. "On peut se passer de l'Euro de football ou des Jeux Olympiques pendant un an mais pas du Télévie car il y a trop d'espoir en jeu", déclare Philippe Jaumain, coordinateur général du Télévie.

Etant donné le nombre important d'actions tombées à l'eau à cause du Covid, la chaîne privée ne s'attend pas à faire exploser le compteur. "On ne battra pas le record cette année-ci avec le nombre de choses annulées. Mais, on n'est là avec un coeur grand comme ça", explique Philippe Delusinne, CEO de RTL Belgium.

La conférence de presse de l'événement a également été l'occasion d'annoncer le nouveau parrain de la grande action de mobilisation. C'est Agustin Galiana, acteur connu pour son rôle d'Adrian dans la série Clem, qui sera la figure de proue de cette édition. "Je connais bien le Télévie et la lutte contre le cancer parce que ma famille a été très touchée par le cancer. Ma maman a pu s'en remettre, mon papa et mon oncle, non", explique-t-il. "Il y a deux ans, j'ai également fait une rencontre merveilleuse avec Johanna qui n'est plus là aujourd'hui. Elle était un exemple à suivre, une battante et surtout mon amie. Pour moi, notre rencontre a été une vraie leçon de vie. C'est aussi pour elle que j'ai accepté d'être parrain. J'ai dit "oui" tout de suite parce qu'on est tous touchés de près ou de loin par la maladie. On a tous connu quelqu'un qui s'est battu contre cette saleté."