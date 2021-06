Quant à la tournée de cette troisième saison, le bilan final fait état de 7,612 tonnes de pièces rouges.

" l reste encore en Belgique 2 170 000 000 de pièces de 1 et 2 centimes, annonçait Bérénice au RTL Info ce samedi. Le coût de production de ces pièces étant parfois plus élevé que leurs valeurs, elles sont délaissées, depuis quelques années, dans plusieurs pays européens. Il est donc tout naturel de miser sur ce petit pactole, pour la bonne cause."