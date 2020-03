L’animatrice de Radio Contact sera désormais à la présentation de la quotidienne Faisons gagner la vie.

Depuis janvier dernier, Julie Taton ne fait plus partie de la maison RTL Belgium. Partie pour se consacrer à son centre de bien-être et à d’autres projets télévisuels, notamment dans la réalisation, l’ancienne Miss Belgique laisse donc une place vacante à la présentation de Faisons gagner la vie, l’émission qui suit, pendant les semaines qui précèdent la Grande Soirée de Clôture du Télévie sur RTL-TVI , les bénévoles du Télévie dans leurs différentes activités liées à la récolte de fonds.

À la suite du départ de son animatrice vedette, la chaîne privée s’est mise à la recherche d’un autre visage pour incarner le rendez-vous. Cette année, c’est donc à Sophie Pendeville que revient la présentation de la quotidienne centrée sur la générosité et l’altruisme.

Blinds tests, marches parrainées, rallyes, soupers spaghettis, joggings, enchères, l’ancienne animatrice de Go for zéro vous emmènera, du lundi au vendredi, à 13 h 40 ainsi qu’à 18 h 25, aux quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles pour éclairer le public sur la façon qu’ont les bénévoles de tout mettre en œuvre pour faire avancer la recherche contre le cancer.

Chaque année, plus de 600 activités sont organisées au profit du Télévie. Pour créer un évènement sur pied, il suffit de se rendre sur le site web de la grande action de mobilisation, www.televie.be, et compléter un formulaire en ligne.