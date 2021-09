Ce samedi soir s'achève la 33e édition du Télévie qui récolte des dons au profit du Fonds de la recherche scientifique pour la lutte contre la leucémie et le cancer. Ce matin se déroulait la traditionnelle vente aux enchères des Disques d'Or sur Bel RTL et RTL TVI.

Une transaction en particulier a marqué les esprits, d'une part pour son montant. Le Disque d'Or de Johnny Hallyday pour l'album "Rester Vivant" est en effet parti à 251.800 euros! Mais si les animateurs et les auditeurs ont été touchés c'est surtout pour le discours de la donatrice.

En effet, RTL rapporte qu'Alyson, qui partage sa cagnotte avec son ami François (ensemble ils avaient déjà battu le record l’année dernière), a expliqué en direct que cet énorme geste elle le faisait pour sa maman atteinte d'un cancer.

"Tu nous as tellement donné. Le malheur, la peur et la souffrance devraient être bannis de nos vies. Et pourtant, j'ai peur maman. J'ai peur pour toi, peur de ce qui pourrait t'arriver. Du haut de mes 26 ans, j'ai peur de me retrouver sans toi à mes côtés. (...)Tu es une battante maman, une guerrière, une super-héroïne... tu as bien plus de force que moi. Il en faut de la force pour faire face à ce combat, la chimio, la souffrance, les douleurs, la radiothérapie, les chocs septiques, tu as survécu à tout ça avec un courage indéfinissable. Tu es passée par tous les traitements possibles... même les médecins t'ont demandé à plusieurs reprises d'arrêter tout. Tu as toujours refusé, tu voulais te battre pour nous, tes 3 filles. Je suis tellement fière de toi maman", a-t-elle ainsi notamment partagé durant son discours qui a fait fondre le studio de Bel RTL en pleurs.

Contactée par RTL, Laeticia Hallyday, a quant à elle confié : "Ça me donne les larmes aux yeux. C’est une histoire très émouvante".