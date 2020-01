Dans la chasse aux audiences, l’humour s’impose comme un choix stratégique et bankable pour tous les médias. Encore faut-il trouver la recette qui fait rire aux éclats.

Le bras de fer entre les Poufs du Grand Cactus et la RTBF, ainsi que les réactions qu’il suscite au sein du public le démontrent : l’humour est devenu une pièce maîtresse dans tous les médias. C’est le cas dans la presse écrite, en particulier quotidienne, où il s’est invité depuis longtemps grâce aux caricatures, mais aussi de la télévision et de la radio. Aujourd’hui, tout le monde veut sa case humour, gage d’excellentes audiences, voire de records, quand d’aucuns sont parvenus à mettre le doigt sur la perle rare et la formule gagnante.

Car faire rire n’est pas donné à tout le monde. Ils sont nombreux à s’y être essayé et à ne pas avoir percé. Comme sont nombreuses les radios et télévisions qui ont testé des séquences et des programmes en accumulant les échecs. Mais quand la sauce finit par prendre, c’est bingo. De nos jours, les médias sont devenus le débouché par excellence pour les plus fines plumes et interprètes, une nouvelle corde que les humoristes se sont empressés d’ajouter à leur arc explique André Lamy, 36 ans de carrière, qui est passé par Europe 1, France Inter et aujourd’hui Bel RTL. "Il y a 30 ans, la radio était pour moi un véhicule parfait pour vendre du spectacle", dit-il. "C’était un moyen d’être dans le paysage audiovisuel pour pouvoir vendre des galas, faire du spectacle à Paris. Aujourd’hui, les choses sont différentes. Les humoristes vont plus à la radio et à la télévision et en complément, ils font du spectacle. Les médias sont devenus une branche à part entière du métier."

La figure de proue de Votez pour moi ! prend pour exemple Alex Vizorek. "Ça a fait 11 ans qu’il joue son spectacle Alex Vizorek est une œuvre d’art parce qu’il n’a pas eu le temps d’en écrire un autre puisqu’il était en radio. Il lui a fallu du temps avant de pouvoir revenir cette année avec un nouveau."

Sans compter qu’Internet est aussi passé par là. Véritable tremplin pour qui ose s’y donner en spectacle, c’est à présent le réservoir duquel émergent la très grande majorité des comiques. C’est là où les patrons de chaînes et de stations vont puiser en espérant trouver l’oiseau rare, celui qui fera parler la poudre sur antenne et rassemblera la plus grande communauté. À condition de travailler car tous nos interlocuteurs s’accordent sur ce point : faire rire ne s’improvise pas, c’est beaucoup de boulot.

CVD.