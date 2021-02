"En musique, on fête la 100e émission", fredonnent en chœur et avec autodérision les quatorze compères du Grand Cactus sur l’air célèbre des farfelus Monty Python extrait de La Vie de Bryan, "Always look on the bright side of life des Monty Python" . " Grâce à vous, Jérôme va se faire des millions !" Et Kody de donner de la voix, seul, en lançant " des millions de vues hein ! " On entend aussi une autre variante du couplet : "Tous ensemble, on fête la 100e émission et pour l’occasion on en remet une couche." Et Kody, encore lui, d’ajouter "la couche, c’est pour Thierry Luthers ?" "Et toi gamin, t’as la mémoire d’un poisson rouge", lui rétorque Freddy Tougaux.

C’est dans une ambiance bon enfant, faite de rires et de vannes qui piquent juste là où il faut, que la bande de Jérôme de Warzée a mis en boîte en studio ce clip surprise pour la centième du Grand Cactus.