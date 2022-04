Ce samedi soir dans The Voice, la plus belle voix, l’aventure bascule. Après les Auditions à l’aveugle et les Battles, place aux Cross Battles dans le télécrochet. Lors de cette nouvelle épreuve, les coachs n’ont plus rien à dire. Seul le public est maître du destin des talents qui se produiront sur scène.

Comme son nom l’indique, chaque Cross Battle fera s’affronter des talents d’équipes différentes. Choisi par son coach, chaque talent interprétera un titre sur scène et laissera ensuite la place au candidat d’une autre équipe.

À la fin des deux prestations, le public votera pour le talent qu’il aimerait voir continuer l’aventure. Une règle qui libère les coachs d’un poids mais qui leur fait vivre de véritables montagnes russes. "C’est très excitant mais en même temps on perd des talents en un claquement de doigts", déclare Amel Bent. "On peut perdre tous ses talents et se retrouver sans talents à l’étape d’après", continue Vianney.

Tout n’est cependant pas perdu pour le talent qui n’a pas été repêché par le public. Grâce à une nouvelle règle, son coach peut toujours décider de le sauver. Mais ce joker attribué à chaque coach n’est toutefois valable qu’une seule fois. "Il n’y a pas le droit à l’erreur. Tout peut arriver, rien n’est défini et rien n’est joué", déclare Florent Pagny.

Une Belge dans l’arène

Pauline Nagy, Namuroise de 19 ans, sera la première Belge à tester les Cross Battles de cette onzième saison de The Voice, la plus belle voix. Remarquée aux Auditions à l’aveugle en interprétant "Utile" de Julien Clerc, la jeune femme a décidé de rejoindre l’équipe de Vianney, un coach avec qui le feeling est bien passé. "C’est un super coach, gentil, humain et à l’écoute", dit-elle.

De son côté, l’interprète de "Beau papa" aime le côté intrigant que Pauline dégage. "Il y a un truc bizarre qui se passe quand je regarde quelqu’un chanter. Et, Pauline, elle m’a fait ça à l’instant", a-t-il d’ailleurs déclaré après l’avoir préférée à Henry à l’issue des Battles.

Une épreuve rallongée

Les K.O. supprimés, les talents sont directement passés aux Cross Battles, une étape introduite la saison dernière. Celle-ci a d’ailleurs été rallongée d’un à trois primes et sera suivie des Super Cross Battles avant de laisser place aux deux primes en direct : la demi-finale et à la finale.