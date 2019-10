Pour la cinquième semaine consécutive, l’émission phare du samedi soir sur TF1 est battue en terme d’audience.

Chez TF1, l’heure est au doute. Samedi soir, Danse avec les stars a non seulement perdu sa vedette de la saison, l’ex-star du X Clara Morgane priée de quitter l’émission suite au vote du public, mais aussi enregistré un nouvel échec en termes d’audience. Pour la cinquième semaine consécutive, le programme animé par Karine Ferri et Camille Combal a été devancé. Avec "seulement" 3,2 millions de téléspectateurs, DALS n’a pas fait le poids face à Meurtres à Belle Île programmé sur France 3 qui en a rassemblé 4 millions. La semaine dernière, c’est le même rendez-vous mais avec la Haute-Savoie comme décor qui avait aussi fait chuter la danse et ses paillettes made in TF1.

Depuis trois saisons, Danse avec les stars est en nette perte de vitesse. Les 5 à 6 millions de téléspectateurs qui suivaient le programme depuis 2011 se sont évaporés. Ils étaient encore 4 à 4,5 millions pour les saisons 8 et 9. La dixième, actuellement en cours, est largement en dessous. Son meilleur score remonte à la première émission, celle du 21 septembre, avec 3,6 millions, une audience qui n’a plus été égalée ou dépassée depuis puisque les chiffres suivant flirtent tout juste avec les 3 millions. Quant aux parts de marché, elles sont tombées sous la barre des 20 %.