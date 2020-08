Samedi 22 août, à 21h05, Nikos Aliagas et Karine Ferri donneront le coup d'envoi sur TF1 de la nouvelle saison de “The Voice Kids”. Et avec un quatuor inédit niveau coachs : Kendji Girac, Jenifer, Soprano et Patrick Fiori. Cette année, lors de l’étape décisive des Battles, les coachs pourront inviter un artiste français pour les accompagner pendant les phases de coaching. Soprano fera appel à son ami Dadju, Jenifer sera aux côtés de M. Pokora, Patrick Fiori sera accompagné de Michaël Youn et enfin Kendji Girac fera équipe avec Vianney. Début des festivités le samedi 22 août donc.

Voilà donc pour les soirées du samedi. Quant à celles du vendredi, c'est le retour tant attendu de Koh Lanta qui fêtera bientôt ses 20 ans. En effet, en ce 4 août, le célèbre jeu d'aventures de TF1 souffle ses 19 bougies vu que la toute première édition de Koh Lanta était le 4 août 2001. Soit il y a 19 ans, jour pour jour. Au programme? Quatre équipes qui défendront leur région, soit 24 aventuriers sur l'îlot de l'exil. Début de cette survie inédite dès le 28 août donc, dès 21h05.