Il y a bientôt un an, Camille Combal était annoncé comme étant la grande nouveauté de la grille de rentrée de TF1. Les médias n’avaient d’yeux que pour l’ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste qui s’est d’emblée vu confier l’une des plus célèbres émissions de la chaîne : Danse avec les stars. En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, l’animateur a également relancé la quotidienne de Qui veut gagner des millions ?, le jeu culte de Jean-Pierre Foucault.

Aujourd’hui, c’est à la tête de Plan C, la version française de Carpool Karaoké, que Camille Combal a été annoncé. Une nouvelle émission à laquelle l’animateur a convié l’un de ses anciens camarades de T ouche pas à mon poste, Bertrand Chameroy. " J’ai retrouvé mon copain !!! On vous montre ça bientôt. #PlanC ", a confirmé Camille Combal en publiant une photo de Bertrand Chameroy et lui sur Instagram.

Selon le site Sansure, qui a assisté au tournage de Plan C le 28 mai dernier au Studio Gabriel de Paris (studio utilisé pour Vivement dimanche prochain ou encore On n’est pas couché), les deux anciens acolytes de Cyril Hanouna auraient tourné plusieurs micros-trottoirs dans lesquels ils se mettraient en scène.

Ensemble sur TF1 ?

Ce passage dans Plan C pourrait ouvrir les portes de TF1 à Bertrand Chameroy. Une opportunité ferait peut-être décoller la carrière télévisuelle de l’animateur actuellement en stand-by.

En effet, après avoir brillé dans Touche pas à mon poste, celui-ci avait décidé de quitter, en mars 2016, le talk-show de Cyril Hanouna pour présenter OFNI, l’info retournée au côté de notre compatriote, Jill Vandermeulen sur W9. Manque d’audience, l’émission ne restera toutefois qu’un an à l’antenne.

En septembre 2018, Bertrand Chameroy en avait surpris plus d’un en faisant son retour dans Touche pas à mon poste avec une nouvelle chronique intitulée La météo de Bertrand Chameroy. Peu appréciée par le public, celle-ci est passée à la trappe après quatre jours d’antenne. Un arrêt qui a incité l’animateur a quitté une nouvelle fois C8.