L’étape des “Directs” ne peut plus avoir lieu à cause de la prolongation du confinement.

Ce lundi soir, les Français ont été fixés sur leur sort. Le Président de la République, Emmanuel Macron, l’a annoncé: le confinement est prolongé jusqu’au 11 mai inclus. Une décision qui a un impact direct sur les émissions de télévision tournées en direct. The Voice, la plus belle voix fait partie de celles qui en feront les frais d’ici les prochaines semaines.

Si jusqu’ici la première chaîne française a réussi à gagner du temps en coupant les dernières émissions du télécrochet en deux, elle se retrouve désormais face à une impasse. L’étape des Primes (qui inclut la grande finale), généralement diffusée en direct et en présence du public, ne pourra pas avoir lieu. TF1 est contrainte de déprogrammer ses premiers Directs qui devaient prendre place les 2 et 9 mai prochains en prime-time. “Si nous n’avons pas la possibilité de faire ces deux émissions en direct en mai, dans la foulée de celles déjà enregistrées, on reportera à une date où ça sera possible, en respect de la prudence sanitaire. On pourra les tourner, on les tournera”, déclare Fabrice Bailly, le directeur des programmes et des acquisitions du groupe TF1 dans Le Parisien.

Le 2 mai prochain, c’est donc le concert des Enfoirés 2017 que les téléspectateurs (re) découvriront sur la première chaîne.