Etienne Mougeotte, vice-président de la chaîne française pendant près de 20 ans, est décédé.

Un géant de l'audiovisuel s'en est allé ce jeudi après-midi. Etienne Mougeotte est décédé à l'âge de 81 ans, annonce un de ses proches à AFP. Une triste nouvelle pour le PAF à qui il avait énormément apporté.

Bien qu'il ait été à la tête de plusieurs rédactions, comme celle d'Europe 1 et du Figaro, c'est avec TF1 qu'il partageait la plus belle histoire. Vice-président de la première chaîne française pendant près de 20 ans, Etienne Mougeotte a permis à cette dernière de s'installer dans les foyers des Français et de s'imposer en tant que leader. "Visionnaire, précurseur, il a façonné le développement de TF1 et en a fait la première chaîne privée d’Europe", écrit TF1 dans un communiqué.

Grâce à lui, une multitude d'émissions, devenues cultes, ont vu le jour, rappelle la chaîne française. Deen passant par