C’était la faute à pas de chance. Il y a deux ans, Pholien était choisi pour intégrer la 19e saison de Koh-Lanta. Malheureusement pour le Liégeois de 29 ans, l’aventure a eu un goût de trop peu. En raison d’une agression sexuelle présumée survenue sur le tournage, la saison a été annulée. Les participants sont rentrés chez eux mais avec la promesse d’être rappelés au compte-gouttes pour une prochaine édition.

Chose promise, chose due. Pholien a été invité à participer à la Koh-Lanta : l’île des héros, tournée aux îles Fidji, qui démarre ce vendredi sur TF1. Une bonne nouvelle pour l’ex-nageur professionnel qui peut enfin vivre son aventure à fond. "Je suis resté très peu de temps sur le premier tournage. Je n’appelle donc pas ça une aventure. Celle-ci en est une vraie et j’ai envie d’en profiter le plus possible. C’est clair que ce n’est pas du tout un bis repetita" , explique le jeune homme qui rêve de Koh-Lanta depuis l’enfance. "Pour moi, Koh-Lanta, c’est des soirées télé en famille. C’est un plaisir qu’on partage ensemble, tous réunis. C’est d’ailleurs comme ça que je regarderai le premier épisode, ce vendredi. Avec une pizza et bien entouré. Il y aura de l’émotion, c’est sûr."

Comment vous êtes-vous préparé à Koh-Lanta ?