Après 15 ans à la tête desur France Télévisions, Nagui va... céder sa place à Laurence Boccolini à la rentrée prochaine. Un grand changement pour l'animateur de 59 ans qui ne compte pas ralentir le rythme pour autant.

En parallèle de Taratata et N'oubliez pas les paroles, qu'il continue de présenter en télé, et de La Bande Originale, son émission sur France Inter, Nagui annonce qu'il sera bientôt aux commandes d'une nouveau concours de talents intitulé The Artist. "C’est même une première mondiale. Ce ne seront que des auteurs-compositeurs-interprètes. Ils vont venir vous proposer des chansons, rentrer dans leur univers, vous proposer des reprises mais aussi des nouveautés", dit-il dans une vidéo postée sur son compte Instagram.

La différence avec les autres télécrochets? Celui-ci devrait prendre place, tous les jours de la semaine, en première partie de soirée, et... en direct! Les talents qui y tenteront leur chance seront, eux, jugés comme dans les autres émissions du genre, par le public mais également par des professionnels du milieu dont les noms n'ont pas encore été annoncés.