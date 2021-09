Cette saison, Nagui a pris la décision de quitter la présentation de Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Et cela, après 15 ans d’antenne. Un petit séisme dans le paysage audiovisuel français. L’animateur, qui fêtera ses 60 ans dans quelques mois, ne sort toutefois pas des radars et renforce sa place dans un univers qui lui colle à la peau : la musique. Outre N’oubliez pas les paroles et Taratata, émissions qu’il continue de présenter, il sera aux commandes de The Artist, un tout nouveau télécrochet diffusé en prime time chaque samedi soir à partir du 11 septembre et pendant six semaines sur France 2.

Diffusée en parallèle de The Voice, la plus belle voix, dont la saison "All Stars" démarre, elle aussi, ce samedi sur TF1, l’émission se veut très différente de sa consœur bien installée depuis dix ans. La base du télécrochet reste toutefois la même : permettre à des talents de faire entendre leur voix et de se faire remarquer par des professionnels. En solo, en duo ou en groupe, les 22 candidats de The Artist, compositeurs, auteurs ou interprètes, monteront sur scène pour proposer des reprises de titres célèbres revues à leur sauce ou encore leurs propres compositions. "Nous cherchons des mélodies, des textes, des émotions", a résumé Nagui.

Les candidats en lice seront départagés par un jury de professionnels, composé des directeurs artistiques Élodie Mermoz et Emmanuel Virot, et de chanteurs différents chaque semaine, comme Clara Luciani ou encore le groupe Tryo. Ils seront également soumis aux votes du public qui se feront, en France, par téléphone et Instagram et uniquement par le réseau social pour les téléspectateurs belges.

Une quotidienne sur France 4

En parallèle, une émission quotidienne sera diffusée, du lundi au vendredi à 20 heures, sur France 4. Présentée par Leïla Kaddour, celle-ci lèvera le voile sur les master class données aux candidats de cette saison par des personnalités de tous les univers telles que Laurent Voulzy, Gaëtan Roussel ou encore Kool Shen et Pascal Obispo.

Pas d’argent mais de la scène

Au terme de cette aventure musicale, le candidat désigné comme "The Artist" ne se verra pas offrir une somme d’argent mais la captation de son concert, une spéciale Taratata et un partenariat pour sa tournée avec France 2 et France Inter.