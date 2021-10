C’est la descente aux enfers pour Nagui. À la suite des mauvaises audiences, son télécrochet, The Artist, a basculé, la semaine dernière, de la case du samedi soir, peu concluante face à un mastodonte de TF1 The Voice All Stars, à celle du vendredi en deuxième partie de soirée sur France 2. Histoire de mettre toutes les chances de son côté pour (enfin) faire décoller son nouveau bébé, l’animateur avait même procédé à quelques modifications telles que de nouvelles épreuves et un jury flambant neuf composé de Jean-Louis Aubert, Joyce Jonathan et La Grande Sophie.

Mais, les efforts du présentateur de Taratata et son appel à l’aide sur les réseaux sociaux n’ont finalement pas réussi à faire remonter la pente à The Artist. Selon Médiamétrie, seuls 530 000 téléspectateurs français auraient suivi le télécrochet qui a pour but de mettre en avant des auteurs, interprètes et compositeurs. Des chiffres bien trop insatisfaisants sur le PAF, même en deuxième partie de soirée. À titre de comparaison, deux épisodes de Candice Renoir, en rediffusion, avaient rassemblé 1,41 million de téléspectateurs le vendredi précédent. L’émission n’a pas non plus pu compter sur les bonnes audiences de la série César Wagne r, leader en prime time sur France 2.

Quelles émissions remplacent "The Artist" ?

Malgré ses chiffres qui dégringolent, The Artist devrait encore être diffusé pendant deux semaines, avec une finale le 15 octobre prochain. Le vide laissé dans la case du samedi soir a, lui, rapidement été comblé, samedi dernier, par les Grosses Têtes de Laurent Ruquier, et par Le Quiz des champions et Les Comiques préférés des Français les deux prochaines semaines.