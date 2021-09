"Cette émission est une première mondiale : aucun talent show ne s’est basé sur des auteurs-compositeurs-interprètes”, avait annoncé Nagui dans les colonnes de Télé Z. Avec The Artist, sa nouvelle émission proposée en prime samedi soir, face à The Voice sur TF1, on allait voir ce qu’on allait voir, avec des jeunes – et moins jeunes – pousses qui allaient nous dévoiler leurs univers artistiques et musicaux.

Hélas, au terme de la diffusion du premier des six rendez-vous programmés sur France 2, la déception est immense. Non seulement la promesse n’est pas tenue mais en plus, sur la forme, ce fut presque cauchemardesque. Deux cents minutes ! Trois heures et 20 minutes qui au fil de la soirée se sont muées en un mortel ennui. Jusqu’à regretter les interminables tunnels de publicités de TF1 pour souffler un coup…

Nagui avait pourtant mis toutes les chances de son côté. Il était omniprésent dans la presse ces derniers jours pour vanter les mérites de sa dernière création télévisuelle. France 2 avait même raboté ses infos – un 11 septembre, date anniversaire des 20 ans de ce que vous savez ! – pour permettre au programme de démarrer avant son concurrent d’en face. Le nouveau-né a débarqué à 20 h 40. Insuffisant pour gripper la mécanique bien huilée du télécrochet de TF1.

Samedi soir, La plus belle voix a rassemblé 4,6 millions et trônait en tête des audiences. The Artist, avec seulement 1,3 million, s’est hissé à une pâle 4e place, battu par un téléfilm pas vraiment waouw sur France 3 et la série Dr Harrow sur M6. Il n’y a même pas eu d’effet nouveauté. C’est un flop…

Un public déçu

Pourtant, lorsque Nagui annonce un show avec des talents, leurs propres compositions et de la musique live, on ne peut qu’avoir l’eau à la bouche. On se souvient de Taratata et de N’oubliez pas les paroles, de comment il a donné une nouvelle dimension à des émissions du genre. Hélas, rien de tout cela avec The Artist.

Le décor est un mélange de The Voice, de Taratata et de La France a un incroyable talent pour le banc du jury. Quant au déroulement du rendez-vous, il n’a rien d’original : présentation de l’artiste, interprétation d’une chanson, votes du jury et du public (gratuit, Nagui l’a martelé !) et verdict. Si les deux feux sont au vert, le candidat poursuit l’aventure. Si l’un des deux est au rouge, il reviendra plus tard pour interpréter une composition originale. Car oui, samedi soir, les téléspectateurs n’ont eu droit qu’à des reprises lors du premier round et ils ne se sont pas privés de manifester leur mécontentement sur les réseaux sociaux pour promesse non tenue. “J’aimais beaucoup l’idée de découvrir des chansons inédites et l’univers des candidats. Encore une émission de reprises au final. Dommage.” Ou encore : “Ça vend des auteurs-compositeurs mais ça chante des reprises.”

Le concept n’est manifestement pas passé auprès d’une partie du public puisque les talents se doivent de franchir l’obstacle de la reprise avant de pouvoir dévoiler leurs propres compositions. C'est n'est que lorsqu'ils étaient en ballotage qu'ils étaient convié à présenter un de leur titre.

Trop, c’est te veel

Le pire est cependant ailleurs : la durée de l’émission. Ces 3 heures et 23 minutes synonymes d’ennui. Qui était encore devant son petit écran à minuit ? Et dire qu’au lancement de l’émission, à 20 h 40, on se disait que tout allait bien trop vite. La présentation des candidats n’a duré que 10 minutes. Il y en avait 22 ! Une poignée de secondes à peine pour chacun, même pas de quoi retenir qui est qui. Car le hic est bien là, quelle idée d’avoir proposé autant de participants en une seule soirée ? Vingt-deux talents en 200 minutes, cela fait 9 minutes par participant. Une fois le temps des présentations, de la chanson de Clara Luciani, marraine de The Artist, et autres fioritures du genre retirées, le compte est vite fait : le temps dédié à chacun ne dépasse pas les 8 minutes (et encore...) pour son portrait, sa chanson et les votes. Si l’émission s’est traînée en longueur, les participants, eux, ont défilé à la vitesse grand V. Résultat des courses, qu’a-t-on retenu ? Rien.

Et c’est bien ça le drame dans l’histoire. À minuit, lorsque Nagui a donné l’antenne à Laurent Ruquier en promettant d’être moins long la prochaine fois, on ne sait plus qui on a écouté, ce qui a été chanté, comment c’était ni si c’était bien ou pas… On se souvient juste que la musique était jouée live et qu’on se faisait une joie de découvrir des compositions originales dont on a eu qu’un fugace avant-goût dans la présentation du début. Le reste n’est que déception.

TF1 déroule

En face, The Voice a déroulé pour le lancement de sa saison anniversaire, avec un All Stars réunissant des candidats marquants des dix années écoulées ou de la version Kids. Avec son banc de coachs 5 étoiles, TF1 a aussi joué à fond la carte de l’émotion. Anne Sila, finaliste en 2015, lors de la 4e saison, a fait craquer tout le monde, Florent Pagny en premier, lui qui fut son coach à l’époque. Idem avec Ophélie, dite Al. Hy, phénomène de la première saison, en 2012.

Samedi soir, il n’y a pas eu match aurait-on dit sur les bords d’un terrain de football.